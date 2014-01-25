烏克蘭高官：和平手段已無法解決問題

圖片版權 Getty Image caption 反對派領導人稱總統的提議已為時過晚

烏克蘭內政部長說，通過和平手段解決首都基輔動蕩的努力已告「失敗」。

內政部長扎卡琴科說，與抗議者的和平談判失敗，他指責一些「激進組織」製造動蕩，並說抗議者有武器。

在內政部長作上述評論時，抗議者佔領了能源部大樓的一部分。政府說，這是「恐怖主義行動」。

去年11月，在亞努科維奇總統決定退出與歐盟簽署一項里程碑式的貿易協定後，親歐洲的反對派就開始了反政府抗議活動。

本周在示威者與警方發生的衝突中，兩名示威者被警察開槍打死，首次發生死亡事件，導致危機進一步加劇。

在烏克蘭的暴力抗議繼續蔓延之際，總統亞努科維奇在周五（1月24日）做出一系列承諾，似乎顯示出讓步。

亞努科維奇承諾將會修改最近批准的反示威法，對政府進行改組，並特赦一些被捕的激進人士。

然而反對派領導人稱總統的提議已為時過晚，現在抗議者要求總統辭職。

(編譯：白墨/責編：董樂）