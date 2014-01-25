烏克蘭高官：和平手段已無法解決問題
- 2014年 1月 25日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
烏克蘭內政部長說，通過和平手段解決首都基輔動蕩的努力已告「失敗」。
內政部長扎卡琴科說，與抗議者的和平談判失敗，他指責一些「激進組織」製造動蕩，並說抗議者有武器。
在內政部長作上述評論時，抗議者佔領了能源部大樓的一部分。政府說，這是「恐怖主義行動」。
去年11月，在亞努科維奇總統決定退出與歐盟簽署一項里程碑式的貿易協定後，親歐洲的反對派就開始了反政府抗議活動。
本周在示威者與警方發生的衝突中，兩名示威者被警察開槍打死，首次發生死亡事件，導致危機進一步加劇。
在烏克蘭的暴力抗議繼續蔓延之際，總統亞努科維奇在周五（1月24日）做出一系列承諾，似乎顯示出讓步。
亞努科維奇承諾將會修改最近批准的反示威法，對政府進行改組，並特赦一些被捕的激進人士。
然而反對派領導人稱總統的提議已為時過晚，現在抗議者要求總統辭職。
(編譯：白墨/責編：董樂）