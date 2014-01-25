美國法院裁決撤除一孕婦維持生命機器

圖片版權 AP Image caption 抗議標語牌寫著「請讓姆諾茲安息」

美國德克薩斯州一家醫院為保胎給一位腦死亡孕婦提供人工維持生命，法官下令撤除機器。

法官下令，醫院必須在星期一晚撤除維持孕婦姆諾茲生命的醫療措施。

33歲的姆諾茲在去年11月妊娠進入14周時在家中廚房突然倒地昏迷，據信是血栓所致。

醫院說，德克薩斯州的法律禁止拒絕為孕婦提供維持生命的醫療措施。

法律死亡

姆諾茲的丈夫埃里克向法院提出訴訟，說醫院人工維持生命的做法違反她妻子本人的意願。

埃里克說，姆諾茲從法律上已經死亡。在一個已經死亡者的遺體上實施醫療措施是粗暴的。

訴訟還強調，姆諾茲已經臨牀死亡，因此不再是「孕婦」、不受德州有關的法律限制。

姆諾茲自昏迷後一直沒有再醒來。在送到醫院接受救治前，胎兒曾缺氧可能導致畸形。

德克薩斯州法院下令醫院必須在當地時間星期一晚17：00前撤除維持姆諾茲生命的機器。

（編譯：白墨 責編：董樂）