日本修改教材指南再次宣稱釣魚島主權

圖片版權 AFP Image caption 中日圍繞釣魚島的爭端日趨緊張。

日本文部科學相下村博文周二（1月28日）正式宣佈，已經對編寫初高中教科書指南進行修改，把尖閣諸島（中國稱釣魚島）和竹島（韓國稱獨島）明確表述為日本「固有領土」。

下村在記者會上指出，「對領土進行正確教育作為國家來說是理所當然的」。

下村還強調說，將與外務省合作向鄰近各國說明日本的立場。

日本共同社評論說，文部科學省此舉是應安倍政府重視領土教育的想法而採取的措施。

日本文部科學省這一決定正值日中與日韓關係因安倍參拜靖國神社而日趨緊張之際。

日中日韓之爭

日中圍繞釣魚島的爭端多次引發兩國艦隻的對峙。有分析人士認為，這一主權之爭有可能引發兩國間的軍事衝突。

與此同時，日本文部科學省還首次把處於韓國控制的竹島（獨島）宣稱為「不可分割的日本領土」，並強調說，該島目前被韓國「非法佔據」。

教科書指南指示老師在教學中提到竹島（獨島）時需要說明日韓之間存在的爭議，但在尖閣諸島（釣魚島）問題上則沒有任何說明。

日本官員說，新的教科書將從2016年4月開始在初中的社會學和高中的地理、歷史等課程中應用。

（撰稿：沙漠/責編：蕭爾）