奧巴馬國情咨文：將應對貧富懸殊問題

圖片版權 Getty Image caption 奧巴馬計劃未來盡量繞過國會行事，稱這有助於經濟民生

美國總統奧巴馬星期二（1月28日）在國會發表國情咨文期間表示，將繞開國會著手解決美國的貧富懸殊問題。

白宮官員披露，奧巴馬計劃以總統行政命令的方式將聯邦合同工的最低工資水平提高到每小時10.10美元，同時還再度呼籲提高目前為每小時7.25美元的美國最低工資標凖。

奧巴馬在國情咨文講話中說：「讓我們把今年變成實幹的一年。」

奧巴馬目前的支持率僅為43%，接近他2008年執政以來的最低水平。

美國經濟雖然有著不少復蘇信號，但由於美國國會兩黨分歧嚴重，眾多法案在國會遭遇重重阻撓，難以獲得通過。

奧巴馬在講話中指出，美國目前經濟不平等問題越來越嚴重，而且下層民眾改善經濟社會地位的機會也大大減少。

奧巴馬表示，將著力提出一整套具有實際意義和實用價值的方案推進經濟增長，鞏固中產階級地位以及創造新的向上發展的機會。

他說：「美國不會停步不前，我也不會。我將隨時隨地採取無需立法的步驟為更多的美國家庭擴展機會。」

但是共和黨則指責奧巴馬有關繞過國會黨爭採取行動的打算有蔑視憲法的嫌疑。

（撰稿/責編：伊人）