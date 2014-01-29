烏克蘭前總統形容國家處於「內戰邊緣」

圖片版權 Reuters Image caption 克拉夫丘克的講話引起議員們的熱烈掌聲

烏克蘭獨立後的首任總統克拉夫丘克發出警告說，烏克蘭目前正處於「內戰的邊緣」。

在1991年至1994年間擔任烏克蘭總統職務的克拉夫丘克對烏克蘭議會發表講話說，全世界和烏克蘭都承認，烏克蘭已經陷入內戰邊緣。

他說，「這是一場革命，我們必須以最大的責任感就目前的嚴重局勢採取行動。」

「我們需要緩解各方之間的衝突，並達成解決衝突的協議。我們需要一步一步地實現計劃，緩解衝突。」

聽取克拉夫丘克講話的還有烏克蘭獨立後的另外兩位前總統庫奇馬和尤先科，克拉夫丘克情緒激動的講話贏得了熱烈掌聲。

特赦計劃

圖片版權 AP Image caption 亞努科維奇要求示威者首先撤除路障

烏克蘭議會目前正在考慮對數十名在抗議示威發生以來遭拘押的示威者實施特赦，並希望能以此平息動亂。

特赦法案要求示威者離開他們在中央獨立廣場設立的主要營地，但是反對派領袖亞岑秋克表示這是不能接受的。

烏克蘭總統亞努科維奇要求任何特赦都必須以示威者離開政府辦公樓和拆除路障為條件，但是示威者要求亞努科維奇辭職。

這次大規模抗議示威開始於去年11月，亞努科維奇當時決定撤銷凖備同歐盟簽署一項貿易協議的計劃，轉而同莫斯科建立更緊密的關係。

示威開始以來已經至少有五人死亡，全國各地多個政府辦公大樓被示威者佔領，數百名示威者仍然聚集在首都基輔街頭。

（編譯：躍生/責編：李莉）