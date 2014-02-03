曼德拉遺產曝光總值400多萬美元

圖片版權 BBC World Service Image caption 曼德拉遺囑總值400多萬美元

已故南非前總統曼德拉的遺囑曝光，總值為4600萬南非蘭特（約413萬美元）。

根據遺囑，曼德拉家庭基金將獲得13萬美元，外加版權收入，其他受益人包括曼德拉生前領導的國大黨、幾所學校和私人隨從。

曼德拉的遺產包括位於約翰內斯堡的一處高級住宅、在東開普家鄉的一處簡陋住宅以及著作版權收入。

儘管曼德拉遺孀格拉薩•馬謝爾能獲得至少一半遺產，但她表示放棄。

曼德拉遺囑執行人莫森尼克說，對這份長達40頁的遺囑沒有任何爭議。

莫森尼克說，一部分遺產將分給曼德拉設立的三個信託，其中包括一個為他30多個孩子設立的信託。

圖片版權 BBC World Service Image caption 曼德拉生前就讀的學校每所獲得10萬蘭特

曼德拉生前就讀的學校每所也獲得10萬蘭特，用於獎學金或助學金。

這份遺囑於2004年訂下，最後一次修改是在2008年。

遺囑執行官說，在宣讀遺囑時，曼德拉的家人「充滿感傷」，但是過程順利，曼德拉的家人對遺囑所列的分配方式也感到「相當滿意」。

他生前所屬的政黨-——非洲人國民大會也會分享部分著作版權收入，用於宣傳該黨的政策，尤其是該黨在種族和解方面的理念，方法則由該黨的執委會決定。

按照南非的法律，如果有人對遺產分配不滿或對遺囑有所懷疑，必須在遺囑宣讀後的90天內提出。

曼德拉在去年12月初去世、享年95歲。

（撰稿：威克，責編：高毅）