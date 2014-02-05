紐約法醫稱對影帝霍夫曼的屍檢沒有結論

圖片版權 Image caption 紐約法醫說，對美國著名演員菲力普·西蒙·霍夫曼的屍檢結果沒有結論。

紐約市的法醫部門周三（5日）說，對三天前猝死的美國著名演員菲力普·西蒙·霍夫曼的屍檢結果沒有結論。

紐約市法醫部門的一名女發言人說，需要做進一步檢測，以確定導致霍夫曼猝死的原因。

46歲的奧斯卡獎最佳男主角霍夫曼上星期天被發現死在紐約格林尼治村他的寓所裏，手臂上還留著一個注射器。

警方稍後以與毒品相關的罪名逮捕了4人，但不清楚，此舉是不是和在霍夫曼寓所發現的海洛因有關。

這名法醫部門的發言人還說，進一步做屍檢的時間還沒有決定，但她拒絕透露需要再做哪些檢測。

霍夫曼死後，警方在搜查寓所時，在他的屍體旁邊發現了幾十個被懷疑是海洛因袋子。

一些袋子上印著紅桃A和黑桃A，據稱這是黑道販毒者使用的海洛因的品牌標記。

紐約警方目前正在通過檢查監控錄像和檢查在霍夫曼家找到的電腦，來還原他死前最後幾小時的情景。

警方說，在霍夫曼家發現的海洛因，沒有與芬太尼麻醉劑相混合。

芬太尼被認為是導致最近一系列吸毒過量致死的罪魁禍首。

據報，霍夫曼在猝死之前一天，曾分6次在一個自動取款機上取走了1200美元。

（編譯：嵇偉/ 責編：尚清）