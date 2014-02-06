科威特報：埃及軍隊最高統帥將參選總統

圖片版權 AFP Image caption 塞西被普遍認為將宣佈參選埃及總統。

科威特媒體報道說，埃及軍隊最高統帥塞西元帥已經表示，他將參選埃及總統。

當被問及是否將參選埃及總統時，塞西對科威特《政治報》表示，他別無選擇只好滿足埃及人民的要求去參選。

塞西被普遍認為將宣佈參選埃及總統，但埃及最高軍事機構尚未正式宣佈。

埃及最高軍事委員會周一舉行了一個小時的會議，討論塞西元帥參選總統的「人民的要求」。

在此次會議上，埃及臨時總統曼蘇爾宣佈授予第一副總理兼國防部長塞西「元帥」軍銜，這是埃及軍隊的最高軍銜。

據報，這是塞西宣佈辭職以參選總統前再次給予他一個榮譽。

埃及總統選舉將在6個月內舉行。記者們表示，如果塞西元帥決定參選，預計他會以壓倒多數獲勝。

去年7月在埃及爆發大規模反對穆爾西總統抗議示威後，塞西領導的軍隊推翻了穆爾西的政府。穆爾西下台後，塞西的支持率不斷攀升。

塞西對科威特媒體說，他不會駁回人民的要求，並通過自由選舉恢復埃及人民的信心。

埃及國家新聞社上月報道說，埃及最高軍事委員會「一致同意塞西元帥參選總統」。

穆爾西和穆斯林兄弟會此前譴責埃及軍方發動政變。作為回應，埃及軍方支持的臨時政府宣佈穆斯林兄弟會為恐怖主義組織，並逮捕了數以千計的穆兄會成員。

（編譯/責編：蕭爾）