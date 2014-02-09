數萬烏克蘭人集會抗議 當局發恐怖威脅警告
- 2014年 2月 9日
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數萬名烏克蘭人星期天（2月9日）在首都基輔「獨立廣場」集會，舉行反對總統亞努科維奇的示威活動。
與此同時，烏克蘭國家安全機構說，收到針對機場、交通樞紐的恐怖威脅警告，並已經部署反恐部門處於戒備狀態。
但是，記者指出，現在還不清楚，這是否與抗議活動有關。
烏克蘭的抗議示威活動開始於去年11月，當時，總統亞努科維奇決定，放棄與歐盟簽署聯盟協議、選擇親近俄國。
法新社的報道說，周日，共有7萬名烏克蘭人在基輔抗議，誓言決不放棄要求亞努科維奇下台的努力。
抗議人群揮舞著藍色和黃色—歐盟和烏克蘭的象徵色--的緞帶。
反對派領導人發表演講，再次呼籲烏克蘭政治改革、舉行新的選舉。
同一天，在烏克蘭其它地方也發生反政府抗議活動。
烏克蘭通訊社報道，在南部城市敖德薩（Odessa），大約2000名「支持歐盟、反政府示威運動」的活動人士上街舉辦「西方人大遊行」，表明自己是歐洲城市。
（編譯/責編：蘇平）