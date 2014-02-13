頂級奢侈品牌愛馬仕在華銷售創新高

圖片版權 Reuters Image caption 創立於1837年的巴黎愛馬仕集團去年整體銷售增長了7.8%，首次超過37億5千萬歐元。

據法新社報道，儘管中國官方大力反腐，杜絕公款炫耀消費，法國奢侈品頂級品牌愛馬仕去年在中國銷售創紀錄。

創立於1837年的巴黎愛馬仕集團去年整體銷售增長了7.8%，首次超過37億5千萬歐元（相當於51億3千萬美元）。

在中國，愛馬仕銷售額增長了將近20%。愛馬仕牌的圍巾和手袋在中國大陸尤其暢銷，但愛馬仕牌手表在華銷售卻不盡人意。

但是，愛馬仕品牌銷售增長最快的還是在美國。

愛馬仕集團行政總裁阿克塞爾•杜馬斯告訴法新社：「這是非常好的一年，第四季度是非常好的，而且2014年的趨勢現在看是良好的。」

愛馬仕的絲巾最為著名，但它也生產和銷售範圍廣泛的產品，包括Kelly和Birkin的手袋品牌以及香水。

愛馬仕45%的業務在亞洲，日本是其最大的客戶，但不利的匯率，尤其是日元兌歐元的幣值下跌影響到了它的業績。

貨幣效應使得愛馬仕損失了1.83億歐元。

愛馬仕表示，將在幾天之內把日本市場的價格提高10%，但其它地方的價格也會提高3至5個百分點。

許多豪華產品公司紛紛報道，他們在中國的銷售突然放緩，這主要是由於中國的反腐敗行動減少了昂貴的饋贈禮物的方式，同時奢華款待和昂貴的飲料消費也有所減少。

中國經濟的放緩也使一些奢侈品生產企業的銷售大幅下滑。

但杜馬斯說，愛馬仕「並沒有感覺到經濟放緩。」

他還說，越來越多的中國客戶正在尋找高品質和不張揚的產品，「這對我們是有利的」。

愛馬仕集團將在三月底發佈其完整的2013年銷售結果。

（編譯/責編：尚清）