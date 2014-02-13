普京支持埃及軍隊首領塞西「競選總統」

圖片版權 Reuters Image caption 埃及塞西元帥在莫斯科就兩國軍事技術合作同俄普京總統舉行會談

俄羅斯總統普京說他支持埃及軍隊領導人塞西元帥「競選總統」，並祝他「好運」。

普京在莫斯科同塞西會談開始時表示，他「了解」塞西元帥決定競選總統，並說他代表本人，也代表俄羅斯人民，駐塞西好運。

不過有關塞西競選總統，埃及方面並未宣佈。

塞西元帥去年7月領導推翻了穆爾西領導的埃及政府。埃及新憲法要求4月中前舉行總統大選。

記者們表示，塞西競選總統很可能會獲勝，因為他在民眾中聲望很高而且也沒有強有力的對手。

埃及塞西元帥正在莫斯科就一項20億美元的軍火交易同俄國方面進行談判。

埃及在美國暫停了對其部分軍事援助後同俄羅斯達成了軍火供應協議。

塞西元帥則在訪問中表示，他對俄羅斯的訪問是埃及和俄國發展軍事和技術合作的新開端，他期待加速這一發展。

（編譯/責編：李莉）