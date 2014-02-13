暴風雪肆虐美國大片地區

圖片版權 AP Image caption 這次暴風雪給美國南方地區造成嚴重災情

來自北極的寒流目前給美國大片地區帶來暴風雪天氣，從人口密集的東北部新英格蘭地區到通常冬季氣候溫和的美國南方，數以百萬計的民眾面臨嚴峻天氣考研。

本次寒流從中部南下後再折返東北部地區，目前美國從緬因州到得克薩斯共有22個州受到本次暴風雪的影響，已經有至少10人因暴風雪而喪生。

天氣預報警告說，華盛頓特區和波士頓之間的馬里蘭州、賓西法尼亞州、新澤西州，紐約州、康涅狄克州、羅德島州以及麻薩諸塞州大片地區將迎來可能深達30厘米的降雪。

這片地區是美國人口最為密集的區域。

與此同時，南部地區則面臨比積雪更可怕的凍雨災害，凍雨導致樹枝以及高壓線等因不堪冰的負重而斷裂，數以十萬計的民宅以及商鋪公司等斷電。

美國總統奧巴馬已經宣佈南卡羅萊納州和佐治亞州北部地區為災區，聯邦救災機構將向當地運送物資和協助救災工作。

這是美國南部地區兩個星期以來遭受的第二次嚴重暴風雪天氣，記者們說部分地區吸取了上次暴風雪的教訓，本次應對有所改進。

圖片版權 AP Image caption 降雪和結冰導致很多高速公路上交通堵塞，部分駕駛員被迫棄車徒步逃生

但嚴重的災情意味著仍有多條高速公路無法通行，不少被困在高速公路上的民眾棄車徒步逃生。

另外在美國各地有近3300個航班被迫取消。

這個冬天美國已經遭受多次數十年不遇的寒流吹襲，帶來酷寒以及暴雪等種種惡劣天氣問題。

圖片版權 AP Image caption 南方很多地區出現凍雨，樹木以及電線等均被冰凍

圖片版權 AP Image caption 雖然暴風雪天氣給民眾帶來各種難題，但孩子們總能發現樂趣

（撰稿/責編：伊人）