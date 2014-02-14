佛羅倫薩市長可能成為意大利最年輕總理
- 2014年 2月 14日
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在意大利總理萊塔周五（14日）辭職後，意大利總統納波利塔諾開始討論組建新政府。
普遍預計，佛羅倫薩市長馬特奧•倫奇會成為意大利新總理，而萊塔正是被倫奇趕下台的。
前幾天，萊塔所在的中左翼的民主黨召開了一次會議，黨領袖倫奇在會上呼籲對萊塔舉行不信任投票，導致他最終被迫下台。
倫奇指責萊塔在改善意大利經濟方面缺乏行動，並堅稱有必要更換政府，以結束目前的「不確定性」。
如果39歲的的倫奇真的被納波利塔諾總統看中的話，他將是意大利歷史上最年輕的總理。
萊塔由於意大利糟糕的經濟表現面臨越來越大的壓力。
而在民主黨表示支持成立一個新政府的呼籲後，萊塔的總理地位就搖搖欲墜。
47歲的萊塔於去年與中右翼政黨組成聯合政府，但在位時間僅只10個月。
在接受萊塔的辭呈後，總統納波利塔諾的辦公室說，總統開始與政界領袖會談，尋找接任總理的人選。
總統府發表的聲明說，必須迅速找到一個「有效率的解決辦法」，有關磋商將在周六完成。
佛羅倫薩市長倫奇說，新政府應該繼任現政府，直到2018年目前的國會任期到期為止。
倫奇有可能成為貝盧斯科尼總理在2011年辭職後意大利的第三任總理。
（編譯：嵇偉 責編：尚清）