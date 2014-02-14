納粹德國試圖用瘧疾蚊子作生物武器

2014年2月14日

圖像來源， 圖像加註文字， 達豪的納粹科學家曾試圖用被瘧疾感染的蚊子作為攻擊敵國的生物武器。

二戰期間，在地處德國巴伐利亞的達豪集中營，納粹德國的科學家曾經研究用被瘧疾感染的蚊子作為攻擊敵國的武器。

德國圖賓根大學的萊因哈特博士在研究了達豪昆蟲研究所的檔案之後，得出了以上這個結論。

萊因哈特博士發現，納粹德國的生物學家們曾經對哪種蚊子可能最適應在它們自然棲息地之外的地方生存做過研究。

他推測，這種被選中的蚊子可以被投到敵方的土地上。

達豪昆蟲研究所是德國納粹黨衛軍領袖海因裏希·希姆萊在1942年親自建立的。

這一機構的工作主要是研究昆蟲傳播的疾病，比如當時正在折磨被關在達豪集中營裏的犯人的傷寒。

萊因哈特博士發現，那些納粹科學家對一種能夠在沒有食物和水的情況下生存4天的蚊子做研究。

這意味著，這些蚊子可能被傳染上瘧疾，然後被空投到敵國，它們有足夠長的生存時間，能把瘧疾傳染給大批人群。

萊因哈特博士推測，納粹德國的科學家曾研究過，是否可能通過蚊子傳播瘧疾，作為對敵方的生物武器。

但萊因哈特博士說，目前還不清楚，達豪昆蟲研究所的這一研究，與克勞斯·席林醫生對達豪集中營囚犯所做的試驗是否有關聯。

克勞斯·席林讓達豪集中營的囚犯染上瘧疾，然後在他們身上研究瘧疾病情，席林在二戰結束後被判處死刑。