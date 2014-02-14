南非「刀鋒戰士」對槍殺女友表示哀痛

圖片版權 AFP Image caption 此案檢方稱，案發前皮斯托瑞斯曾與女友史蒂恩卡姆帕（左）發生爭吵

有「刀鋒戰士」之稱的南非殘疾運動員皮絲托瑞斯涉嫌謀殺女友整整一年之後，就此事表達哀痛。

皮斯托瑞斯在他的個人網站上發表聲明說：「失去史蒂恩卡姆帕和那天徹徹底底的創傷將伴我終生」。

他將因涉嫌謀殺女友史蒂恩卡姆帕於下個月在比勒陀利亞再次出庭受審。

皮斯托瑞斯聲稱，他在2013年2月14日情人節的凌晨誤以為女友是入室盜賊，隔著洗手間的門開槍打死女友。

但是，南非檢察官指稱，皮斯托瑞斯在案發之前曾與女友發生爭吵，然後預謀殺人。

如果罪名成立，他將面臨終生監禁的刑罰。

表達傷感

事發一年後，皮斯托瑞斯在這份罕見的聲明中說：「沒有語言足以形容我對這一災難性事故的感受。此事為那些熱愛她並繼續熱愛她的人們帶來如此的傷痛」。

現年27歲的皮斯托瑞斯因為雙腿天生沒有腓骨而截肢。他使用碳纖維板做成的假肢參與田徑比賽，贏得2012年殘奧會金牌，人稱「刀鋒戰士」。

被普遍視為體育英雄的他一年前因涉嫌謀殺女友被捕後令很多南非人震驚。

本周早些時候，史蒂恩卡姆帕的家人表示，她的母親將出席於3月3日開始的庭審。

29歲的史蒂恩卡姆帕生前是一位模特和真人秀電視明星。

有記者說，此案的結果很大程度上取決於槍殺現場的彈道證據。

皮斯托瑞斯還面臨非法擁有彈藥的指控。

（編譯：高志強，責編：顧垠）