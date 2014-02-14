泰國警察奪回數個曼谷示威場地

2014年2月14日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 報導說警察一直避免與示威者發生衝突

泰國防暴警察在曼谷幾個地點採取行動，驅趕自去年11月開始佔據這些地方的反政府示威者。

防暴警察在當地時間星期五（2月14日）早上進入曼谷王室地區其中一條主要道路，未遇到很大阻力；不過，在政府總部範圍則出現扭打。為防止爆發衝突，警察中途撤回。

反政府示威者在政府總部範圍和主要路口搭起帳篷。

泰國國家安全理事會秘書長巴拉敦表示，警察的行動針對數個抗議集會場地。他們會盡所能奪回被佔據的地方和逮捕示威領袖，「但這不是鎮壓示威，而是對示威地點恢復法紀。」

警民之間

據報道，泰國防暴警察主要希望重奪政府總部。警察在政府大樓附近一條主要街道移去路障時，示威者沒什麼反應，很多人已決定離開。可是，在曼谷北部市郊幾個政府部門周圍更大型集會場地的示威者則拒絕離開，防暴警察要放棄行動。

泰國反政府示威在去年11月開始，泰國保安部門在與示威者接觸時一直避免衝突。不過，11月至今仍有至少10人死亡。

示威者指泰國的民主充滿腐敗，要求政府由一個非經選舉的「人民理事會」取代改革政治制度。

在2011年贏得大選的總理英祿去年底宣佈提前大選，但在今年2月2日的投票遭反對派抵制，一些地方的投票被示威者擾亂，需要到4月舉行補選，到時候才組成新政府。

泰國憲法法庭已經否決了反對派要求宣佈2月2日選舉無效的申訴。