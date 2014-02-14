「聯合國必須阻止敘利亞繼續踐踏人權」

圖片版權 AP Image caption 敘利亞已有數百萬難民因逃離戰火而無家可歸。

聯合國人道專員阿莫斯敦促安理會立即採取行動，以確保能夠進入敘利亞開展更多的人道救援行動。

阿莫斯呼籲通過有關敘利亞的決議。她說，敘利亞政府和反叛組織雙方繼續「肆無忌憚」地踐踏人權的行為「令人無法容忍」。

阿莫斯說，自從安理會成員要求對敘利亞採取行動以來已經四個月了，但國際人道法律卻在那裏繼續遭受公然踐踏。

她說，所有各方都未能盡到保護平民的責任。她說，人們清楚，敘利亞正在進行著一場戰爭，但即使戰爭也應遵循某些法則。

阿莫斯說，過去14個月，聯合國人道機構從戰火激烈地區霍姆斯撤出了1200人，並向2500多難民提供了食物與藥品。

她質問，如果14個月的努力才獲得這些成果，那麼需要多久才能援助仍然陷於戰火的25萬難民和300萬被困邊遠山區的災民？

敘利亞戰火導致數以百萬計的民眾背井離鄉，但聯合國的救援行動卻陷入僵局。美、英、法提出起草措辭強硬決議的建議遭到了俄羅斯的反對。

與此同時，敘利亞政府軍恢復了針對反叛組織在卡拉芒山區最後一個據點亞布拉德的攻擊行動。飛機和大炮對那裏的轟擊自周三（2月12日）以來一直未停。

政府軍和反叛組織之間的戰火在過去一周不斷加劇，雙方都希望能夠為正在瑞士日內瓦舉行的談判獲取更多的籌碼。

（編譯：沙漠 責編：葉靖斯）