敘利亞日內瓦和談結束 未取得任何成果

圖片版權 AFP Image caption 敘利亞政府和反叛力量雙方的暴力都在持續，平民百姓繼續傷亡。

敘利亞政府和反對派交戰雙方在瑞士日內瓦舉行的第二輪和平談判在沒有取得任何結果的情況下結束。

周六雙方的談判只持續了短短27分鐘。

聯合國調停人布拉希米（Lakhdar Brahimi）對和談缺乏進展向敘利亞人民表示歉意。

布拉希米在此之前同敘利亞和談雙方都進行了最後磋商，試圖打破和談僵局。

他稱障礙主要是在敘利亞政府一邊，因為它堅持會談要首先處理有關它所稱的「恐怖主義」，即反對派的暴力，否則拒絕討論建立一個過渡管理機構的有關問題。

談判雙方未就下一輪談判的日期作出決定。

敘利亞交戰雙方目前在聯合國斡旋下達成的唯一協議就是允許平民離開被圍困的城市霍姆斯並讓人道救援進入該市。

聯合國調停人布拉希米表示，敘利亞政府和反對派雙方都需要認真考慮他們究竟是否想讓和平談判繼續下去。

敘利亞內戰近三年來已經造成超過10萬人喪生，約950萬人流離失所。

（編譯/責編：李莉）