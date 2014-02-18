標緻董事會批准與東風簽署資本結盟協議

圖片版權 Getty Image caption 根據該協議，法國政府和東風汽車公司預計各出8億歐元（約合11億美元），購入標緻公司14 ％的股權。

據法新社報道，囊中羞澀的法國汽車製造商標緻雪鐵龍集團周二（18日）批准了一項與法國政府和中國第二大汽車製造商東風汽車公司資本合併的協議。

接近這筆交易的消息來源說：「董事會會議已經結束，一切都已經獲得批准。」

根據該協議，法國政府和東風汽車公司預計各出8億歐元（約合11億美元），購入標誌 公司14 ％的股權。

自1810年標緻公司成立以來就一直控制該公司的標緻家族將失去對該公司的絕對控制權。他們對標緻雪鐵龍的持股將為25%，享有38%的投票權，與東風和法國政府持有相同比例的股份。

除此以外，標緻家族將會看到他們的董事會席位從四個減至兩個，蒂埃裏•標緻本人預計將失去他的董事長職位。

標緻是歐洲第二大汽車製造商，一直飽受歐洲低迷的汽車銷售的困擾，該公司在去年獲得了由法國政府提供的70億歐元的融資擔保。

該消息人士表示，董事會還批准了一項讓標緻的融資分支和西班牙桑坦德銀行結盟的協議，並請雷諾公司前總裁卡洛斯·塔瓦雷斯擔任標誌公司的新任首席執行官，以取代現任的菲利普·瓦蘭。

對於中國來說，東風集團是其第二大汽車製造商，該協議標誌著這個經濟強國高調收購西方公司的最新舉措。

上個月，中國科技巨頭聯想以29億美元從谷歌公司買下摩托羅拉。

預計，最終的協議有望在下月底中國國家主席習近平訪問巴黎時簽署。

（編譯/責編：尚清）