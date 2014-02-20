烏克蘭「停火」後暴力未平息
- 2014年 2月 20日
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烏克蘭示威者與警察在達成停火協議一天後基輔繼續出現炮火，目擊者說至少22人死亡。
有目擊者對國際通訊社說，他們點算到21至27具屍體。烏克蘭官員則說，有一名警察喪生。
烏克蘭總統亞努科維奇在星期三晚（2月19日）表示，他同意與反對派領導人實現停火。但星期四（20日）在首都基輔繼續發生激烈衝突，在獨立廣場的目擊者說看到實彈和汽油彈的使用，還有高壓水槍。
亞努科維奇正在與歐盟外長舉行會談。此前有傳聞說，他與部長們沒有見面。歐盟將在晚些時候討論是否制裁烏克蘭。
在基輔的醫護人員對BBC表示，烏克蘭酒店變成了臨時醫院，大堂躺著12具屍體，儼如停屍間；該酒店也是在基輔的外國媒體的臨時基地，英國媒體的記者說在那裏聽到刺耳的槍聲。
總統官網的聲明指反對派先動武，說反對派呼籲停火和對話的目的是拖延時間，好讓他們能夠從獨立廣場調動和裝備武裝分子。
反對派領導人則指當局有心挑釁。
星期四原本是為星期二（18日）衝突死者的悼念日。
在基輔的BBC記者斯特恩說，當地居民看著城市在幾天內變成戰場一樣，均感到驚愕和難以置信，衝突看來不會在短期內平息。
歐盟方面一直避免向烏克蘭實施制裁，仍希望以對話和妥協化解衝突。美國國務院宣佈向烏克蘭20名政府官員下籤證禁令，但沒有透露這些人的姓名。
（編譯：葉珊 責編：尚清）