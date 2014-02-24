烏干達總統簽署反同性戀法案

圖片版權 Image caption 同性戀烏干達早已屬於違法行為

烏干達總統約韋裏·穆塞韋尼簽署了一項增加對同性戀人士處罰的法案。

同時，這一法案還將不舉報同性戀的做法列為犯罪行為。

烏干達政府的一名發言人說，穆塞韋尼想在面對西方壓力的時候樹立烏干達的獨立性。

此前，穆塞韋尼曾把相關法案擱置，等待來自美國的科學建議。

同性戀行為在烏干達已經屬於違法。

新法案對首次有同性戀行為的人士處以14年徒刑，並允許對「同性戀情節嚴重」者判處終生監禁。

法案還把不舉報同性戀行為列為犯罪，等於使公開同性戀身份生活失去了任何可能。

與此同時，該法案還首次將女同性戀涵蓋在內。

相關法案起初建議對一些同性戀者處以死刑，但是在國際批評之下做出修改。

新法案的支持者、烏干達議員巴哈提堅稱同性戀「是一種可以掌握和放棄的行為」。

巴哈提對BBC新聞節目表示：「同性戀只是不好的行為，不應該在我們的社會中被允許」。

烏干達同性戀權益人士則表示，新法案令他們非常害怕，很多人不敢上班，把自己鎖在家中。

（編譯：高志強 責編：尚清）

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