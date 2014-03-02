俄羅斯允普京派兵　烏克蘭軍隊全面戒備

圖片版權 Reuters Image caption 親俄與反俄示威者在烏克蘭第二大城市哈爾基夫爆發嚴重衝突。

俄羅斯上議院批准總統普京增兵烏克蘭後，烏克蘭代總統圖奇諾夫表示，他已下令該國軍隊進入全面作戰戒備狀態，並加強對核電站等重點設施的保安。

此前，普京向上議院——聯邦委員會——要求增派部隊以保護俄羅斯在烏克蘭的利益，聯邦委員會隨即召開特別會議，一致通過有關決議。

莫斯科的舉措引起世界多國領袖的高度警惕。白宮表示，美國總統奧巴馬在與普京通電話時，只有與烏克蘭政府和國際調停團體「和平地透過直接對話」才是化解憂慮的正途。

克里姆林宮稱，普京向奧巴馬表明俄羅斯保留保護其在烏克蘭的利益，以及當地俄語居民的利益，且將不限於克里米亞地區。

聯合國安理會針對烏克蘭局勢召開了緊急會議，秘書長潘基文促請「即時恢復平靜與直接對話」。

北約秘書長拉斯穆森在Twitter上呼籲「緊急降級克里米亞局勢」，北約與歐盟官員也將於未來幾天開會商討。

劍拔弩張

克里米亞 烏克蘭境內的自治共和國

1954年從俄羅斯移交烏克蘭

俄裔人口——58.5%

烏克蘭裔人口——24.4%

克里米亞韃靼人——12.1% 資料來源：2001年烏克蘭人口普查

圖奇諾夫在其全國電視演說中呼籲烏克蘭人民盡力化解分歧，切勿輕易被挑釁。

代總理亞採紐克稱，基輔政府「相信」莫斯科不會動用武力干預，因為這將意味著開戰和全面斷交。

但除了俄裔人口密集的克里米亞地區外，烏克蘭東部多處城市星期六（3月1日）也爆發了大規模親俄示威。

在原總統亞努科維奇的根據地頓涅茨克，成千上萬的示威者舉著俄羅斯國旗遊行，並試圖佔據政府大樓；在該國第二大城市哈爾基夫，親俄與反俄示威者在政府大樓外大打出手，數十人受傷。

在東南部亞速海沿岸城市馬里烏波爾，數百名示威者手持俄羅斯國旗在市政廳外集會。

雖然俄羅斯聯邦委員會批准普京用兵，但副外長卡拉辛稱，這並不代表普京會馬上行使此權利。

與此同時，聯邦委員會還提議莫斯科召回駐美國大使。一名議員在辯論中斥責奧巴馬星期五（2月28日）警告俄羅斯一旦武裝干預烏克蘭局勢將要「付出代價」的言論是「越過紅線」。

不過，是否召回大使的最終決定權在普京手中。

圖片版權 REUTERS Image caption 俄羅斯早於上議院星期六通過增兵議案前已明顯在克里米亞部署了大批兵力。

目前，觀察家們紛紛注視俄羅斯過去幾天在克里米亞屯兵的情況。克里米亞是俄羅斯黑海艦隊的根據地。

最新消息稱，兩艘俄羅斯反潛艦艇在克里米亞海岸出現，這違反了烏克蘭與俄羅斯之間有關黑海艦隊駐扎的協定。

廣泛報道指稱，俄軍士兵已在把守克里米亞多座政府機關大樓與軍事基地。自治政府議會、機場、國營電視台和電訊設施也被包圍。烏克蘭國防部長鄧宇剋星期六稱，俄羅斯目前已增派6000餘名士兵與30輛裝甲車到克里米亞。

烏克蘭克里米亞自治共和國新當選的親俄總理阿克肖諾夫此前呼籲普京協助確保克里米亞半島和平，基輔過度政府隨即表態不承認阿克肖諾夫及其政府，並於星期六簽發令狀，宣佈克里米亞地方議會本周選舉阿克肖諾夫的緊急會議屬於非法。

（編譯：葉靖斯 責編：伊人）