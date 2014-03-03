伊斯蘭堡法院遭自殺攻擊致法官律師死亡

Image caption 伊斯蘭堡一家法院遭自殺式攻擊，包括法官和律師至少11人死亡。

巴基斯坦首都伊斯蘭堡一家法院周一（3日）遭到槍手和自殺式炸彈攻擊者的攻擊，導致至少11人死亡。

據報，遇難者中包括一名法官和數名律師，另有至少24人受傷。

周一上午，先是持有手榴彈和衝鋒槍的槍手在人最多的時候衝進法院大樓，對著人群開槍，然後至少有兩名自殺式攻擊者引爆了身上的炸彈。

到目前為止，還沒有任何組織聲明對此次攻擊負責。

周一的這次攻擊，是巴基斯坦首都伊斯蘭堡近年來遭受的最嚴重的襲擊。

上周末，就在攻擊發生的前一天，巴基斯坦政府和巴基斯坦塔利班都保證，要為恢復該國停滯不前的和平進程努力。

巴基斯坦塔利班承諾停火一個月，巴基斯坦政府也宣佈暫停對塔利班武裝的空襲行動。

巴基斯坦塔利班已經否認與周一在伊斯蘭堡發生的自殺式攻擊有任何關係。

但是BBC在伊斯蘭堡的記者說，雖然巴基斯坦塔利班高層同意恢復和平進程，但並不是底下所有獨立分支的領導人都願意進行和平談判。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）