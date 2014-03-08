國際觀察員欲進克里米亞遭鳴槍驅逐

圖片版權 AFP Image caption 歐安組織觀察員已經第三度試圖進入克里米亞但遭到驅逐。

50多名歐洲合作與安全組織的國際觀察員在試圖進入克里米亞的時候，遭到親俄羅斯武裝部隊對空鳴槍驅逐。

報道說，歐安組織派去的國際軍事觀察員在接近克里米亞一個檢查哨點的時候，駐扎在哨點的親俄羅斯武裝向他們對空鳴槍。

親俄羅斯武裝人員表示，觀察員沒有獲得授權進入克里米亞。

這是歐安組織觀察員第三度試圖進入克里米亞但被趕走。

歐安組織表示，沒有人在此事件中受傷。

事態發展

與此同時，克里米亞總理舉行儀式，讓親俄羅斯自衛隊志願者宣誓就職成為新的克里米亞軍隊。

另外，俄羅斯副外長在莫斯科與烏克蘭大使舉行會談。

俄羅斯外交部沒有透露會談細節，但表示兩人會談在「在開放氣氛下進行」。

此前，美國總統奧巴馬和法國總統奧朗德周六（3月8日）警告，如果俄羅斯未能協助緩解烏克蘭危機，就要對莫斯科採取「新措施」。

奧朗德表示，他與奧巴馬在電話中同意，俄羅斯必須從克里米亞撤軍，並且盡一切力量允許國際觀察員進入克里米亞。

但是奧朗德沒有透露，他們所謂的「新措施」是什麼。

（編譯：友義 責編：立行）