烏克蘭危機：俄警告美不要「草率」制裁

圖片版權 Reuters Image caption 克里米亞已被支持俄國的部隊控制

俄羅斯外交部長拉夫羅夫警告美國不要針對烏克蘭克里米亞地區危機做出「草率和魯莽的舉措」。

拉夫羅夫在與美國國務卿克里通電話時說，對俄國實施制裁會傷害美國。

拉夫羅夫警告克里說：「草率和魯莽的舉措能夠傷害俄美關係」，且不可避免地將對美國產生「迴旋鏢」式的影響。

美國國務院表示，克里 「強調了尋找建設性解決危機的外交手段的重要性」，而這樣做有利於烏克蘭人民、俄國以及國際社會的利益。

美國就此發出的聲明說：「國務卿克里與俄國外長拉夫羅夫同意繼續就未來路向進行磋商」。

親俄羅斯武裝部隊從上周起控制了克里米亞。

早些時候，據認為來自俄國的武裝人員在克里米亞賽瓦斯托波爾市附近的一個烏克蘭軍事基地外面與烏克蘭士兵的對峙和平結束。

克里米亞議會周四（3月6日）宣佈，將在3月16日舉行全民公投以決定是否脫離烏克蘭加入俄羅斯。

烏克蘭過渡政府則宣佈，這一公投是非法行為。

俄國議會已經承諾，如果克里米亞選擇成為俄國的一部分，將對其支持。

（編譯：高志強，責編：李莉）