「刀鋒戰士」聽驗屍報告時當庭嘔吐

圖片版權 AFP Image caption 皮斯托瑞斯在聽取驗屍報告時數次當庭嘔吐

因被控謀殺前女友而受審的「刀鋒戰士」——南非著名殘障短跑名將奧斯卡·皮斯托瑞斯，在聽取罹難前女友的驗屍報告時當庭嘔吐。

驗屍官表示，遇害者在頭部、腰間和手臂上三處中彈。 主審法官此前已經禁止媒體向公眾傳播驗屍報告細節。

皮斯托瑞斯本人否認謀殺或故意殺人。辯護律師稱，皮斯托瑞斯是在半夜誤認為有盜賊闖入家中後，開槍誤殺前女友。

據當庭記者報道稱，皮斯托瑞斯在聽取驗屍報告過程中躬身雙手捂頭。

開花彈

驗屍官佐證稱，皮斯托瑞斯所使用的「黑鷹爪」開花彈進入人體後會向花瓣一樣四下張開，目的是對人體造成最大程度傷害。

驗屍官還說，這種特殊子彈儘管可以在槍支店買到，但絕對不是普通槍支擁有者常規使用的彈藥。

在驗屍官佐證期間，皮斯托瑞斯多次當庭嘔吐，迫使法官不得不一度休庭，使他有機會恢復平靜。

皮斯托瑞斯的律師在法官質詢下表示，他的當事人嘔吐無大礙，可以繼續庭審。

法庭還為皮斯托瑞斯提供了一個痰盂，以備他再次嘔吐使用。

法官在解釋為何禁止媒體報道驗屍報告細節時說，由於死者身上傷情過於恐怖，公布細節可能會損害死者以及死者親友的尊嚴。

（編譯：晧宇 責編：董樂）