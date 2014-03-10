「刀鋒戰士」聽驗屍報告時當庭嘔吐
- 2014年 3月 10日
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因被控謀殺前女友而受審的「刀鋒戰士」——南非著名殘障短跑名將奧斯卡·皮斯托瑞斯，在聽取罹難前女友的驗屍報告時當庭嘔吐。
驗屍官表示，遇害者在頭部、腰間和手臂上三處中彈。 主審法官此前已經禁止媒體向公眾傳播驗屍報告細節。
皮斯托瑞斯本人否認謀殺或故意殺人。辯護律師稱，皮斯托瑞斯是在半夜誤認為有盜賊闖入家中後，開槍誤殺前女友。
據當庭記者報道稱，皮斯托瑞斯在聽取驗屍報告過程中躬身雙手捂頭。
開花彈
驗屍官佐證稱，皮斯托瑞斯所使用的「黑鷹爪」開花彈進入人體後會向花瓣一樣四下張開，目的是對人體造成最大程度傷害。
驗屍官還說，這種特殊子彈儘管可以在槍支店買到，但絕對不是普通槍支擁有者常規使用的彈藥。
在驗屍官佐證期間，皮斯托瑞斯多次當庭嘔吐，迫使法官不得不一度休庭，使他有機會恢復平靜。
皮斯托瑞斯的律師在法官質詢下表示，他的當事人嘔吐無大礙，可以繼續庭審。
法庭還為皮斯托瑞斯提供了一個痰盂，以備他再次嘔吐使用。
法官在解釋為何禁止媒體報道驗屍報告細節時說，由於死者身上傷情過於恐怖，公布細節可能會損害死者以及死者親友的尊嚴。
（編譯：晧宇 責編：董樂）