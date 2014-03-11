成吉思汗的成功靠了「天氣的幫助」

Image caption 好天氣向成吉思汗的蒙古騎兵「提供了幫助」。

科學家說，成吉思汗在13世紀初期的崛起並建立了強大的蒙古帝國，是依靠了「好天氣幫忙」。

美國研究人員在研究了蒙古中部一些古老樹木的年輪後發現，成吉思汗的成功恰逢1000年來最溫和、最潮濕的天氣。

這種氣候有利於青草的繁茂生長，為以騎兵為主的蒙古大軍的戰馬提供了豐富的飼料。

成吉思汗在統一了蒙古之後，又馬不停蹄地攻佔了現代版圖上的整個朝鮮半島、中國、俄羅斯、東歐、印度和東南亞。

氣候變化

科學家說，在成吉思汗統治之前的1180-1190年間，蒙古曾經遭受了嚴重的乾旱。

但在成吉思汗帝國擴張的1211-1225年間，蒙古出現了罕見的頻繁雨水與溫和的氣候。

西弗吉尼亞大學研究樹木年輪的科學家赫塞爾說，這種從極度乾旱到極度潮濕溫和氣候的轉變，無疑在人類歷史上扮演了某種重要角色。

她說，當然，成吉思汗的成功不會只是因為天氣變化一種因素，但天氣肯定為他提供了關鍵的幫助。

赫塞爾和哥倫比亞大學的樹木年輪研究學者皮德森是在研究了蒙古杭愛山區的一些古老樹木後發現了這種氣候變化的。

該地區生長著一些千年古樹，其中最古老的樹木已經存活2700多年。

（編譯：沙漠/責編：伊人）