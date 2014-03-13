烏克蘭議會通過成立國民衛隊加強防務

圖片版權 Getty Image caption 現在克里米亞受親俄羅斯的力量控制。

烏克蘭議會投票通過成立人數達60,000人的國民衛隊，加強烏克蘭的防衛。

在烏克蘭議會發生投票後，克里米亞周日（16日）將舉行公投，決定克里米亞公民是否願意加入俄羅斯。現在克里米亞受親俄羅斯的力量控制。

俄羅斯總統普京堅持說，目前的危機同俄羅斯無關。不過德國總理默克爾說，如果莫斯科不改弦更張將面臨巨大的政治和經濟後果。

默克爾周四說，俄羅斯在利用烏克蘭的軟弱無力，而不是作為伙伴促進那裏的穩定。她還說，不能用軍事手段解決危機。

美國也發出威脅說要對俄羅斯採取行動。

在烏克蘭前領導人亞努科維奇被驅逐後，俄羅斯軍隊和親俄羅斯的武裝人員控制了克里米亞關鍵的地點。克里米亞自治共和國的人口大多數是俄羅斯族裔。

不過，普京在索契對殘疾人冬奧會代表講話說，烏克蘭目前的亂局不是俄羅斯造成的。

周四，經濟合作與發展組織表示將停止同俄羅斯進行關於俄羅斯加入該組織的談判。

有34個成員國的經濟合作與發展組織沒有解釋為什麼做出上述決定。該組織的宗旨是改善政府管理和經濟政策。

歐洲聯盟國家外長也將在周一舉行會議討論下一步的行動。歐盟領導人已經終止了同俄羅斯關於放寬簽證限制的談判。另外，他們也不准備參加6月在索契舉行的八國峰會。

由英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和美國組成的七國集團領導人周三威脅說，如果俄羅斯不改弦更張，他們要採取進一步行動。

(編寫：橫路 責編：顧垠)