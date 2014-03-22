美軍將叛軍油輪移交利比亞政府

Image caption 美軍已經將油輪移交給利比亞政府。

美國表示，已經將一艘曾懸掛朝鮮旗、載滿利比亞石油的油輪歸還給利比亞政府。

這艘名為「晨曦」的油輪此前突破利比亞政府的海上封鎖，從叛軍控制的錫德拉港出海。

利比亞前總理扎伊丹因為 「晨曦」成功突破利比亞海軍封鎖，而被該國議會投票罷免。

海軍特種部隊「海豹」本周早些時候在塞浦路斯附近的國際水域登上並控制了這艘油輪。

移交

美國表示，海軍特種部隊「海豹」在利比亞外的國際海域上，將這艘油輪、船上裝載的石油貨物以及船員，都移交給利比亞政府軍。

原先有報道說，「晨曦」是朝鮮籍，但是朝鮮說，「晨曦」是埃及公司所有，經過簽約臨時取得朝鮮註冊。

朝鮮強調，現在已經將船籍註銷，並且說，「晨曦」是「私人與利比亞叛軍購買原油、與朝鮮無關」。

錫德拉港是在該國東部反政府武裝的控制之下，這個反政府武裝要求東部地區自治並要求分取更多石油利益。

（編譯：友義 責編：立行）