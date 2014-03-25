奧巴馬稱俄侵佔克里米亞並不表明其強大

圖片版權 obama Image caption 奧巴馬形容俄羅斯兼併克里米亞的事情並沒有完

美國總統奧巴馬星期二（3月25日）在荷蘭海牙發表講話，形容俄羅斯在烏克蘭採取的行動「不是因為其強大，而是因為其軟弱」。

他同時警告說，如果俄羅斯進一步侵佔烏克蘭，將會受到進一步的制裁。

奧巴馬還說，他對歐盟國家在可能對自己造成傷害的情況下願意考慮對俄採取制裁措施感到鼓舞。

在本月早些時候俄羅斯決定兼併克里米亞之後，美國已經宣佈了對俄羅斯一些個人的制裁措施。

「事情還沒完」

奧巴馬在七國集團就烏克蘭問題舉行的會議上說，國際社會並不承認俄羅斯兼併克里米亞，這件事還沒有完。

但是他表示承認，目前的現實是俄羅斯軍隊控制著克里米亞。

奧巴馬同時對俄羅斯在俄烏邊界地帶大規模集結部隊感到關切，儘管他表示俄羅斯有權在自己的領土上部署軍隊。

他說，「俄羅斯可以選擇負責任地行事，表現出仍然接受國際法約束的意願。如果他們做不到這一點，將會付出代價。」

（編譯：躍生 責編：董樂）