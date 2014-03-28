越戰老兵宣誓就任澳大利亞新總督

圖片版權 AFP Image caption 科斯格羅夫曾經陪同訪澳的英國女王參觀澳大利亞戰爭紀念館（資料照片）。

澳大利亞國防軍退役將軍彼得·科斯格羅夫星期五（3月28日）在堪培拉宣誓就任澳大利亞新總督。

科斯格羅夫說，作為英國女王伊麗莎白二世在澳大利亞的代表，他將維護平等和仁愛的價值觀。

他表示，將「尊重和堅持平等、仁愛、慷慨、容忍和熱誠抱負的價值觀」。

科斯格羅夫已正式接任昆廷·布賴斯，擔任澳大利亞總督，任期5年。布賴斯是澳洲史上首位女總督，她是前總理陸克文在2007年任命。

科斯格羅夫是澳大利亞第26任總督，也是擔任總督職務的第13位澳大利亞人。

澳大利亞是英聯邦國家，英國女王是澳國家元首，女王任命總督為其代表。作為女王在澳大利亞的代表，總督有權任命大使、部長和法官。

科斯格羅夫畢業於鄧特倫的皇家軍事學院，1971年越戰期間曾任排長。因為在越戰中的卓越表現，他被授予十字獎章。

1999年，科斯格羅夫成為聯合國駐東帝汶部隊司令；2000年，擔任澳陸軍司令；2002年，擔任澳武裝部隊司令；2005年退休。

2011年，科斯格羅夫曾經陪同訪澳的英國女王參觀澳大利亞戰爭紀念館。

圖片版權 Reuters Image caption 科斯格羅夫是澳大利亞第26任總督。

（編譯/責編：蕭爾）