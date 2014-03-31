巴基斯坦前總統穆沙拉夫被控犯有叛國罪

圖片版權 AP Image caption 穆沙拉夫對這些控罪逐一申辯無罪，並向法院宣稱他是一個愛國者，何來賣國賊的罪名。

巴基斯坦一家特別法庭指控該國前軍事領導人穆沙拉夫犯有叛國罪。這是該國首位軍方首領面對這樣的控罪。

穆沙拉夫被控於2007年非法終止憲法，並下令實施緊急狀態法。

穆沙拉夫本人對這一控罪申辯無罪，並同以往一樣指責所有針對他的指控都是有政治動機的。

如果這項控罪被判有罪的話，他將面臨死刑。

穆沙拉夫在1999年發動軍事政變奪權，並從2001年到2008年期間擔任巴基斯坦總統，是該國任職時間最長的領導人之一。

2008年，穆沙拉夫大選落敗後自動流放海外，2013年3月重返巴基斯坦。

他曾希望領導他的政黨參加大選，但被剝奪參選資格，並受到一系列與他在任期間有關的指控。

自從今年初，現年70歲的穆沙拉夫就一直住院，有報道說他正在因高血壓接受治療。

穆沙拉夫在周一（31日）出庭受審時，法官向他宣讀了五項控罪。

穆沙拉夫對這些控罪逐一申辯無罪。並向法院宣稱他對國家效忠，是一個愛國者，何來賣國賊的罪名。

穆沙拉夫還說2007年在該國實施緊急法是符合憲法的舉措，況且這個決定並不是他一個人做出的。

穆沙拉夫的支持者在卡拉奇舉行示威，要求對他展開公平審判。