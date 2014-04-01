北約宣佈中止與俄羅斯軍事和民事合作

圖片版權 Reuters Image caption 北約秘書長拉斯穆森1日對記者表示，他無法證實俄羅斯正在撤軍，北約沒有看到俄羅斯撤軍。

北大西洋公約組織表示，北約將中止與俄羅斯的所有民事及軍事合作。

北約各國及烏克蘭外長周二（4月1日）在布魯塞爾舉行會議後做出上述決定。

北約與烏克蘭發表聯合聲明，表示他們將密切合作，通過訓練以及其他計劃，促進烏克蘭的國防改革。

各國外長在一項措辭強硬的聲明中譴責俄羅斯「非法」兼併烏克蘭的克里米亞地區，讚揚烏克蘭政府保持「克制」立場。

據信，莫斯科最近幾天在毗鄰烏克蘭東部邊境線的俄羅斯境內集結了數以萬計的部隊，引起烏克蘭和西方國家的高度警覺。

俄羅斯總統普京周一向德國總理默克爾表示，他已下令俄軍部分撤離。

北約秘書長拉斯穆森1日對記者表示，他無法證實俄羅斯正在撤軍，北約沒有看到俄羅斯撤軍。

這是自俄羅斯兼併烏克蘭克里米亞地區以來，北約28個成員國首次舉行會議。

北約成員國一致同意採取一系列措施對抗俄羅斯，包括可能向波蘭和波羅的海國家提供軍事方面的援助。

各國外長商討的方案包括：在波羅的海國家建立永久性的軍事基地，確保東歐成員國的安全。

俄羅斯在克里米亞採取的行動使前蘇聯加盟共和國愛沙尼亞，拉脫維亞和立陶宛對自身的安全感到擔憂。

北約戰機稍晚將參加該地區的例行軍事演習，開展空中巡邏。

分析人士認為，由於烏克蘭危機惡化，北約這一行動具有額外的重要意義。

包括英國，美國和法國在內的北約成員國將向波羅的海國家增派戰機參加空中巡邏行動。

（編譯/責編：路西）