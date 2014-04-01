扎克伯格通過股票期權獲益33億美元

圖片版權 AP Image caption 扎克伯格是世界最年輕的億萬富豪之一。

社交媒體巨頭臉書的最新年報顯示，該公司創始人扎克伯格2013年通過行使股票期權獲得賬面收益33億美元。

報告指，這是扎克伯格自2012年連續第二年行使期權，上次獲益23億美元。但在此次行權之後，扎克伯格手中再無任何臉書公司的期權。

截至目前，扎克伯格總共擁有4.26億股的臉書股份，總值為257億美元。

根據臉書的年度報告，扎克伯格2013年的薪水僅為一美元，但他同時獲得了65萬美元的補償費，可遠遠低於2012年的補償費199萬美元。

據報，扎克伯格的補償金大多是私人旅行時的專機費用。這些費用被認為是為扎克伯格提供安全保障的必要支出。

現年尚未滿30歲的扎克伯格是世界最年輕的富豪之一。

據《福布斯》2014年排行榜，扎克伯格以淨資產285億美元的身價位列全球億萬富豪榜第21位。

（編譯：沙漠/責編：伊人）