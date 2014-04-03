俄國拘捕25名烏克蘭「恐怖分子」

圖片版權 Reuters Image caption 集結在烏克蘭邊境的俄國軍隊。

俄羅斯聯邦安全局FSB說，已經拘捕了25名烏克蘭人，這些人被指在上個月克里米亞舉行公投期間策劃恐怖攻擊。

FSB說，這批烏克蘭人是一個極端民族主義運動的成員，凖備對俄國境內進行恐怖襲擊。

而烏克蘭安全局說，俄國媒體的關於烏克蘭安全局下令進行這類恐怖襲擊的報道完全是「胡說八道」。

在莫斯科兼併克里米亞之後，俄羅斯和烏克蘭之間的關係變得高度緊張，北約說，俄國在烏克蘭東部邊境集結了數萬軍隊。

這些被FSB拘捕的烏克蘭人被控偷拍俄軍部隊行動的照片，還試圖與俄國境內的極端分子聯繫。

FSB在一份聲明中說，這些人計劃在3月14日到17日期間襲擊俄羅斯的羅斯托夫、伏爾加格勒、特維爾、奧廖爾、別爾哥羅德、卡爾梅克和韃靼斯坦地區。

此前不久，烏克蘭政府官員指責莫斯科說，有30多名FSB成員參與策劃今年早些時候基輔的反政府示威抗議行動。

烏克蘭安全局負責人也說，FSB向烏克蘭的反政府人士空運了以噸計算的武器和炸藥。

（編譯：嵇偉 責編：尚清）