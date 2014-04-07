皮斯托瑞斯出庭辯護並為女友被殺道歉

圖片版權 Reuters Image caption 奧斯卡•皮斯托瑞斯說他經常做「可怕的噩夢」，醒來是總能聞到她女友流出鮮血的味道。

被指謀殺女友的南非短跑選手皮斯托瑞斯今天在法庭上作證時情緒激動地向他女友瑞瓦·史蒂恩卡姆帕（Reeva Steenkamp）的家人道歉。

他說他「努力保護她」，而且說他不能想像他們承受的痛苦。奧斯卡•皮斯托瑞斯說他經常做「可怕的噩夢」，醒來是總能聞到她女友流出鮮血的味道。

奧斯卡•皮斯托瑞斯涉嫌殺害女友案件近期以辯方提供證據為始在南非恢復審理。這位運動名將的辯護團隊召集了病理學家約翰·博塔作為一個星期休庭後的首位證人。

皮斯托瑞斯將在博塔之後出庭作證，陳述其射殺女友的方式和原因。

否認謀殺

檢控方控訴皮斯托瑞斯在激烈爭吵後殺害瑞瓦·史蒂恩卡姆帕。但是他否認了自己蓄意槍殺女友的動機，聲稱誤認為是有盜賊闖入。

這起在比勒陀利亞審理的案件由於負責協助法官的其中一個評審員生病而被推遲了一個星期。

根據南非的法律，南非沒有陪審團制度，主審法官將在兩名評審員的協助下對於重大案件進行判決。通常，評審員是由律師和退休的法官構成。

該案件已經持續收集了15天的控方主導證詞，包括鄰居和彈道專家的陳述以及來自法醫和手機的證據。

皮斯托瑞斯的鄰居米歇爾•博格在庭審中說她被女人「恐怖的尖叫」聲所吵醒之後聽到了槍聲。

終身監禁？

BBC駐非洲記者安德魯·哈丁說，這周對於皮斯托瑞斯來說十分關鍵。

皮斯托瑞斯試圖說服法庭這個尖叫聲來自於他自己，而他將女友誤當成藏在門後的竊賊。

辯方將很有可能對重點幾個指控進行回應，包括皮斯托瑞斯草率用槍以及他在沒有確定是否是自己女友的情況下射擊的原因。

瑞瓦•史蒂恩卡姆帕是一名模特，電視名人和法學專業畢業生。在2013年2月14日在皮斯托瑞斯家中的馬桶上被四槍子彈擊中身亡。

皮斯托瑞斯是一位擁有六枚殘奧會獎牌和首位參加2012年奧運會的雙腿截肢運動員。

如果被判有罪，這位年僅27歲的「刀鋒戰士」可能面臨終身監禁。

（編譯：趙欣悅 責編：橫路）