波士頓緬懷一年前馬拉松賽攻擊死難者

圖片版權 Reuters Image caption 馬薩諸塞州州長帕特里克（中）也參加了紀念活動

美國城市波士頓星期二（4月15日）舉行活動，緬懷一年前波士頓馬拉松爆炸攻擊事件的死難者，表彰倖存者和這座城市的居民表現出的勇氣。

一年前的4月15日，兩枚炸彈在波士頓馬拉松比賽的終點附近爆炸，導致3人死亡，264人受傷。

參加星期二紀念活動的有美國副總統拜登、波士頓前市長梅尼諾和現任市長沃爾什等。

受害者家人代表，消防、警察和醫護人員代表，以及政府機構的代表也出席了紀念儀式。

美國副總統拜登在講話中說，攻擊事件的倖存者表現了「完全的勇氣」。

波士頓市領導人發表講話，讚揚了那些為拯救生命而努力做出貢獻的人們。

按照計劃，今年的波士頓馬拉松比賽將在4月21日舉行。

加強戒備

比賽組織者說，波士頓居民和參觀者可能會在比賽期間看到更多的警察上街巡邏警戒。

波士頓市長沃爾什強調，今年的波士頓馬拉松賽將會同以往一樣舉行。

一年前爆炸攻擊案的嫌疑人，20歲的焦哈爾·特薩爾納伊夫將在今年11月出庭受審。

他受到總共30項指控，其中17項罪名都可能受到死刑處罰，包括使用大規模殺傷性武器殺人的罪名。

但是，他否認自己受到的指控。

檢察官指控焦哈爾·特薩爾納伊夫和他的哥哥塔梅蘭·特薩爾納伊夫用高壓鍋製作了兩枚炸彈，放置在波士頓馬拉松賽的終點線附近。

26歲的塔梅蘭·特薩爾納伊夫已經在警察的追捕行動中被擊斃。

（編譯：躍生 責編：李莉）