印度最高法院合法化變性人為第三種性別

Image caption 印度最高法院做出具有里程碑意義的裁決，承認變性人為第三種性別。

印度最高法院周二（15日）做出具有里程碑意義的裁決，承認變性人為第三種性別。

最高法院在向那些既不承認自己是男性、也不承認自己是女性的人授予合法權利的時候說：「每個人都有選擇自己性別的權利。」

裁決還命令政府部門向第三性人提供和其他少數族群一樣的工作和學習配額，以及包括廁所在內的關鍵設施。

據根據，印度有大約兩百萬變性人。

在印度，人們通常用「希吉拉」這個詞來形容變性人和易裝癖，「希吉拉」的意思是太監。

活動人士說，由於選擇變性，他們生活在社會邊緣，一般都非常貧窮，大多數靠唱歌跳舞生活，還有的靠乞討和賣淫為生。

人權組織說，變性人經常面對巨大的社會歧視，有的醫院甚至拒絕為他們看病，因為他們無法把自己稱作男人或女人。

而周二最高法院的裁決說，變性人也是印度公民，按照憲法精神，政府必須為他們提供與其他公民一樣的工作和受教育的平等機會。

印度最高法院的法官還說，政府還必須盡力提高對第三種性別人群的認識，並確保他們能使用醫療保健和其它的關鍵設施。

（編譯：嵇偉 責編：橫路）