馬航客機海底搜索任務完成多半仍無發現

圖片版權 REUTERS Image caption 藍鰭-21型無人潛艇的作業深度為4000餘米。

澳大利亞官員表示，藍鰭-21型自主式水下航行器對失蹤馬來西亞航空公司客機的搜索任務已經完成三分之二，但仍無發現。

設在珀斯的聯合機構協調中心（JACC）星期一（4月21日）說，藍鰭-21當天開展第九次下潛，於4000餘米深的南印度洋水底作業。

中心說，星期一仍有10架軍機和11搜船艇，在此前劃定的近5萬平方公里範圍內進行水面搜索。

3月8日凌晨，載有239人的MH370客機從吉隆坡起飛往北京後不久失去蹤影。機上達三分之二乘客為中國公民。

搜救人員此前根據所測得懷疑來自客機飛行記錄儀的脈衝信號劃定方圓10公里的搜索範圍。協調中心說，到目前為止，藍鰭-21型無人潛艇已經完成了三分之二的範圍。

中心警告說，搜救區域隨著熱帶氣旋傑克迫近，天氣將顯著轉壞。

在MH370客機尚未尋獲之際，馬航從吉隆坡飛往印度班加羅爾的MH192客機起飛後被發現輪胎爆裂，須盤旋四個小時消耗燃油， 再返回吉隆坡迫降。

在此之前，馬航3月份一趟飛往韓國首爾的航班也因為電線短路而要在香港迫降。

分析認為，這些事故都將讓馬航承受更大壓力。

（編譯：葉靖斯 責編：高毅）

您對MH370的搜索進展有何看法？ 歡迎參與討論。