美國少年藏身機輪艙中高空歷險倖存
- 2014年 4月 21日
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美國一名16歲男孩藏身在一架客機的機輪艙中，歷經五小時的長途飛行，從本土的加州抵達夏威夷，居然生還。
夏威夷航空公司的發言人說，客機在當地時間周日（20日）早上降落之後，地勤人員發現了這名男孩。
聯邦調查局的探員查問了這名男孩，並將其送往醫院檢查，據稱身體情況穩定。
據稱，這名男孩從加州聖荷西機場跑道附近的家中出走、越過了圍牆躲進跑道上的客機。
夏威夷航空公司發言人說：「我們現在擔心的是男孩的情況，他能夠活著是件極為幸運的事情」。
美國聯邦調查局的發言人西蒙也表示男孩「非常幸運能夠保住一條命」，並說，當客機降落在夏威夷的茂宜島機場之後，男孩跳出了機輪艙，然後在機場遊蕩。
當時男孩身上除了一把梳頭髮的梳子之外，別無它物。
客機飛行高度達到12000米的時候，不但缺乏氧氣、溫度也下降到結冰的地步，但是男孩躲過一劫。
西蒙表示，男孩在航行途中大部分的時間是在昏迷狀態。
自從1947年開始保留記錄以來，大約有100個人試圖躲在飛機的機輪艙內偷渡，但是其中大約3/4的人以喪命收場。
（撰稿：威克 責編：高毅）