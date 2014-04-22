圖片版權 AFP Image caption 美國海軍將領表示協議對於規範各國海軍的活動，避免艦艇相遇時發生意外事故非常有幫助。

在中國青島舉行的第14屆西太平洋海軍論壇年會上，與會的近20個亞太國家和美國的海軍代表通過了《海上意外相遇規則》。

該協議的目的是為了在中國與一些周邊國家因領土糾紛導致關係緊張的情況下減少衝突爆發的可能性。

協議規定了各國軍艦在中國、日本和東南亞周邊繁忙海道相遇時應互通信息和避讓。

美國海軍發言人表示，雖然這一協議不具法律約束力，但它的簽署表示，中國願意同其亞太地區伙伴開展合作。

中國同日本、菲律賓、越南等國在東、南中國海上的島嶼領土紛爭導致這一海域局勢日益緊張。

早些時候，太平洋司令部指揮官洛克利爾在美國國會說，如果中國和日本不妥善處理彼此的分歧，那麼在釣魚島問題上發生誤判的可能性「非常高也非常危險」。

據中國媒體報道，美國海軍作戰部長在《海上意外相遇規則》簽署後表示，這是一個實質性的成果，對於規範各國海軍的活動，避免艦艇相遇時發生意外事故非常有幫助。

由中國海軍承辦的第14屆西太平洋海軍論壇年會，周二（22日）上午在青島開幕。

一共有25個國家的海軍領導人和代表，150多人出席會議。

(編譯/責編：李莉)