美國俄亥俄州計劃增加死刑注射用藥量

圖片版權 AP Image caption 麥圭爾1989年強姦並殺害了一名孕婦。

美國俄亥俄州用一種混合新針劑對一名謀殺犯執行注射死刑時，該死刑犯用了半個小時才咽氣。

這名死刑犯丹尼斯·麥圭爾的律師說，麥圭爾經歷了「痛苦的」死亡，違反了他的憲法權利。

麥圭爾因在1989年強姦並殺害了一名懷孕婦女被判處死刑。

目擊者說，麥圭爾在被注射死刑針劑後，急促喘息了近26分鐘後才死亡。

這是俄亥俄州1999年恢復死刑後死刑執行時間最長的一次。

該州官方對此事件的調查報告得出結論說，麥圭爾注射藥物後是處於昏睡狀態，並沒有經歷痛苦。

「對其死刑的執行是符合憲法和政策的」。

不過，俄亥俄州還是決定增加死刑注射劑中止痛和鎮靜藥的成分，「以緩和人們的擔憂」。

俄亥俄州被迫改用由鎮靜藥咪達唑崙和止痛藥氫嗎啡酮的混合針劑執行注射死刑，因為生產先前使用的死刑針劑的丹麥藥廠不再允許將其產品用於死刑。

俄亥俄州下一次執行死刑的日期是5月28日。

美國俄克拉荷馬州是全美按人口計算處決犯人最多的州。