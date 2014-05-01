墨西哥截獲載有七萬噸非法鐵礦貨輪

圖片版權 AP Image caption 墨西哥警察在米卻肯州太平洋港口拉薩羅卡德納斯附近的巴爾薩斯河上空巡邏。

墨西哥當局表示，聯邦官員截獲了一艘屬於一個販毒集團的裝有近七萬噸非法鐵礦石的「建華」（「Jian Hua」，音譯）號貨船。

這艘貨船在太平洋沿岸港口城市曼薩尼約被截獲，當局正在調查這些鐵礦是否屬於一個大型毒品走私集團非法走私的鐵礦。

最近幾個月以來，墨西哥已截獲逾20萬噸非法鐵礦石，而大部分鐵礦石都是凖備運往中國的。

BBC駐墨西哥和中美洲記者威爾·格蘭特說，墨西哥聯邦探員和財政部聯合展開了這次突襲檢查，聯邦探員登上並控制了裝有來源不明鐵礦的「建華」號貨船。

聯邦政府派駐米卻肯州的特派員阿爾弗雷多·卡斯蒂略說，當這艘貨船上周離開曼薩尼約港之後，當局接到一個匿名舉報電話，因此採取行動。

卡斯蒂略說，負責鐵礦裝運的涉案公司有30天時間向當局證明，該船所裝載的鐵礦是在墨西哥合法開採的礦石。

墨西哥當局懷疑這些鐵礦是該國販毒集團「聖殿騎士」的走私鐵礦。米卻肯州是販毒集團「聖殿騎士」的大本營，該州也是墨西哥鐵礦石產量最大的地區。

圖片版權 AP Image caption 圖為墨西哥太平洋港口拉薩羅卡德納斯附近被政府沒收的一個鐵礦場。聯邦政府已在2013年接管拉薩羅卡德納斯港。

美聯社說，墨西哥全國鋼鐵商會主席安奇拉對當地媒體表示，據他個人估計，2013年，墨西哥販毒集團通過出售鐵礦賺取了10億美元。2012年，幾乎一半以上出口至中國的鐵礦是從拉薩羅卡德納斯港口裝運。

路透社今年初曾表示，在走私行為的推動下，墨西哥去年對中國的鐵礦石出口量已達400萬噸。

卡斯蒂略形容說，聯邦當局截獲這船非法鐵礦將打擊「聖殿騎士」的走私氣焰，而「聖殿騎士」幾名頭目最近幾周相繼被捕也極大地削弱了這個販毒集團的勢力。

「聖殿騎士」以前主要從事安非他命毒品製造和販賣，該犯罪集團目前還從事非法鐵礦開採、伐木和欺詐勒索等違法犯罪活動。

拉薩羅卡德納斯是米卻肯州位於太平洋沿岸的主要港口。不久前，該市市長阿基梅德斯·奧舍格拉因涉嫌毒品走私被捕。當局指控他與「聖殿騎士」有牽連，但奧舍格拉對此予以否認。

此外，拉薩羅卡德納斯市的財政局官員也因與「聖殿騎士」有牽連而被當局逮捕。

「聖殿騎士」領導人塞爾萬多·戈麥斯目前仍然在逃，但墨西哥和米卻肯州當局正加緊緝拿戈麥斯歸案。

（編譯：蕭爾 責編：李莉）

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