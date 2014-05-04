阿富汗全國哀悼巴達赫尚山體滑坡遇難者

圖片版權 REUTERS Image caption 將近2600人恐已命喪泥石流下。

阿富汗全國星期天（5月4日）為兩天前巴達赫尚省阿比巴勒克村山體滑坡的遇難者哀悼一天。

搜救工作已於星期六（3日）結束。巴達赫尚省省長阿迪布對BBC說，他們相信2600名失蹤者恐怕已不可能倖存。

當局此前調動了大批挖掘機具到場，但因無法進入災區而只能折返。曾經試圖徒手挖掘的村民很快也放棄了工作。

BBC記者勞恩在阿比巴勒克村報道說，現場已不太可能進行任何認真的遺體發掘工作；省長等官員稱，阿比巴勒克村已經成為一座巨型公墓。

阿迪布省長說：「房子都給埋在許多米厚的淤泥下，我們不可能繼續搜救。」

「我們會為遇難者禱告，並把這裏列為集體墳墓。」

BBC記者說，阿比巴勒克村位處一條山谷小徑的谷底，泥石流發生時就像把一隻茶托的水頃刻倒進瓶子裏面，形成了厚達70米的新土層。

圖片版權 AFP Image caption 倖存的村民猶如驚弓之鳥不願返回村內。

雖然帳篷、毛毯和基本食品等救災物資已經到位，但是數百名倖存者還是在災場附近冒著寒風露宿了一晚。

記者們說，村民都不願意回去活埋了如此多人的阿比巴勒克村，要求政府給他們安排遷徙。

官員們相信，星期五（2日）早晨的暴雨引發了兩次山體滑坡，造成災情。星期五在阿富汗是公休日，估計大多數家庭都是舉家留在家中。

巴達赫尚省被群山圍繞，與塔吉克、中國和阿富汗接壤，是阿富汗其中一個貧困省份。

（撰稿／責編：葉靖斯）

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