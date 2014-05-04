阿富汗全國哀悼巴達赫尚山體滑坡遇難者
- 2014年 5月 4日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
阿富汗全國星期天（5月4日）為兩天前巴達赫尚省阿比巴勒克村山體滑坡的遇難者哀悼一天。
搜救工作已於星期六（3日）結束。巴達赫尚省省長阿迪布對BBC說，他們相信2600名失蹤者恐怕已不可能倖存。
當局此前調動了大批挖掘機具到場，但因無法進入災區而只能折返。曾經試圖徒手挖掘的村民很快也放棄了工作。
BBC記者勞恩在阿比巴勒克村報道說，現場已不太可能進行任何認真的遺體發掘工作；省長等官員稱，阿比巴勒克村已經成為一座巨型公墓。
阿迪布省長說：「房子都給埋在許多米厚的淤泥下，我們不可能繼續搜救。」
「我們會為遇難者禱告，並把這裏列為集體墳墓。」
BBC記者說，阿比巴勒克村位處一條山谷小徑的谷底，泥石流發生時就像把一隻茶托的水頃刻倒進瓶子裏面，形成了厚達70米的新土層。
雖然帳篷、毛毯和基本食品等救災物資已經到位，但是數百名倖存者還是在災場附近冒著寒風露宿了一晚。
記者們說，村民都不願意回去活埋了如此多人的阿比巴勒克村，要求政府給他們安排遷徙。
官員們相信，星期五（2日）早晨的暴雨引發了兩次山體滑坡，造成災情。星期五在阿富汗是公休日，估計大多數家庭都是舉家留在家中。
巴達赫尚省被群山圍繞，與塔吉克、中國和阿富汗接壤，是阿富汗其中一個貧困省份。
（撰稿／責編：葉靖斯）
網友如有評論，請用下表：