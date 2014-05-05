中國伊朗國防部長會談 強化軍事合作

圖片版權 other Image caption 伊朗國防部長德赫甘在中國進行為期四天的訪問

中國國防部長常萬全周一（5月5日）會見了伊朗國防部長德赫甘。

常萬全說，近年來，中伊關係保持積極、穩健的發展勢頭。兩國高層交往頻繁，雙邊政治互信不斷深化。

中國《解放軍報》引述常萬全表示「兩軍關係發展順利，雙方團組互訪增多，專業交流與人員培訓合作不斷擴大。中方願與伊方一道，繼續加強各領域交流與合作，保持兩國關係發展勢頭，更好地造福兩國人民。」

常萬全說，相信在雙方共同努力下，兩國兩軍友好關係必將得到進一步發展。

伊朗電視台報道稱，德赫甘向常萬全表示，希望增加兩軍的合作交往。

這是伊朗國防部長德赫甘上任以來首次訪問中國。周日抵達中國的德赫甘在中國展開為期四天的訪問。

軍火

在伊朗國防部長訪問中國前幾天，美國司法部正式起訴中國商人李方偉，指控其向伊朗走私軍火。美國國務院還懸賞500萬美金要將其捉拿歸案。

中國外交部發言人秦剛對美國的舉動表示反對。

李方偉是大連中創冶金礦產公司業務負責人 。

去年3月，美國便指控李方偉和其公司違反聯合國對伊朗的制裁令，以及違反國際對大規模殺傷性武器的管理，向伊朗出售導彈零部件。

美國司法部4月29日以洗錢、銀行交易詐騙和匯款詐騙等罪名起訴李方偉。

檢控方稱，李方偉和他的公司由於多年非法向伊朗提供彈道導彈部件早就受到美國政府的制裁。

中國外交部發言人秦剛說，「中方堅決反對美援引國內法對中國企業、個人實施單邊制裁。美方有關做法無助於問題解決，而且有損雙方防擴散合作。」

中國與伊朗關係近年來日趨密切，官方稱兩國在政治、經貿等領域的合作平穩發展。

中國對伊朗出口以機電、紡織、化工、鋼鐵製品等為主，從伊朗主要進口原油、礦石、初級塑材、鋼材和農副產品等。

（撰稿/責編：羅玲）