敘利亞衝突：叛軍撤出「革命之都」霍姆斯

圖片版權 m Image caption 叛軍士兵排隊登上綠色的巴士和一輛有聯合國標誌的吉普車。

敘利亞叛軍正在從據守的最後一個重鎮霍姆斯市老城區撤離。

在聯合國協助達成一項協議後，第一批巴士在星期三（7日）早晨離開了霍姆斯老城。

至少有兩輛巴士抵達了叛軍佔據的北部，車上載有武裝的叛軍。

霍姆斯被叛軍稱作是反抗阿薩德政權的「革命之都」。

叛軍撤離老城區，意味著霍姆斯市內已不再有叛軍的據點。

今年早些時候，在聯合國和紅新月會的監督下，1400人撤出了霍姆斯老城。

「世界辜負了我們」

Image caption 敘利亞政府軍對霍姆斯採取了「投降或餓死」的圍困，兩年的困守後，叛軍終於頂不住了。

但是，儘管對霍姆斯市的圍困日益嚴重，部分叛軍士兵和平民、包括許多傷員，仍然堅持呆在霍姆斯市。

BBC在貝魯特的記者伍德說，叛軍士兵和他們的家屬在離開他們曾發誓不會放棄的城市時，感到悲哀和憤恨。

BBC記者說，敘利亞政府軍對霍姆斯採取了「投降或餓死」的圍困戰術，兩年的困守後，叛軍終於頂不住了。

BBC記者說，霍姆斯老城裏的叛軍各派對是否接受停火產生了嚴重分歧。

一位活動人士上傳到Skype上的一段錄像顯示，在敘利亞政府警方的監視下，叛軍士兵排隊登上綠色的巴士和一輛有聯合國標誌的吉普車。

一位活動人士對BBC記者說：「全世界辜負了我們」。

敘利亞三年內戰已經造成約15萬人死亡、900萬人背井離鄉。

（編譯：白墨；責編：橫路）