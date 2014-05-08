觀點：越南是太平洋的烏克蘭

圖片版權 BBC website Image caption 馬克·馬代爾博客的英語標題

BBC北美編輯馬克·馬代爾（Mark Mardell）在其BBC博客上表示，在華盛頓一些外交人士視越南為太平洋的烏克蘭。

在美國的馬代爾說，有一個看法是：奧巴馬總統在阻止中國在南海的活動方面有些成功，那就是「中國等到他離開後才行動。」

「奧巴馬的亞洲行程結束了才不過幾天，中國便向越南擺架勢，在有爭議海域鑽油，越南向同一海域派遣海軍船隻回應。」

馬代爾說，中越的南海爭議使美國國務院提出譴責，呼籲中越克制；國務院並指有船隻在該海域捕捉瀕危海龜作偷運用途，國務院發言人說美國一直同國際社會合作對付野生動物走私。

「當然，由石油引起戰爭的機會總多於因為珍稀爬行動物而開戰，但這裏就帶出了烏克蘭的比較。」

馬代爾說，美國分別與菲律賓和日本有正式的軍事關係；但美國與越南則沒有任何軍事協議。亞太區內對美國在情勢不妙時是否會作出反應的疑慮情緒很大。

馬代爾說，奧巴馬已表示他全力支持亞太的盟友；他也對屬於北約成員的波羅的海國家表示過支持，但烏克蘭並非北約國家。

「美越曾經是敵人，如今關係改善了許多，但這並非意味著美國在正式或非正式上有義務保護對方。」

「這就使到華盛頓的外交人士視越南為太平洋的烏克蘭。美國極其量只是咆哮一下，甚至不會威脅採取進一步行動。」

中國一直密切注視著這個前蘇聯國家的事態發展。

參閱： BBC北美編輯馬代爾博客 （英語）

（編譯/責編：葉珊）