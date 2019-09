泰警察向曼谷反政府示威者施放催淚瓦斯

圖片版權 Getty Image caption 泰國前總理英祿或面臨更多指控

泰國局勢動蕩。泰國反對派周五發起「最後決戰」遊行,要求政府下台。警方向示威者施放催淚瓦斯,數人受傷。

泰國憲法法院星期三(5月7日)裁決,2011年英祿在把國家安全委員會秘書長他汶調職一事上濫用職權等罪名成立,下令解除英祿總理職務。

不過英祿的看守政府仍在運作,並說正為7月20日舉行的大選做凖備。

周五(5月9日)有數百抗議者聚集在曼谷泰國政府的和平秩序行政中心(Center for the Administration of Peace and Order)外示威。

美聯社報道,在示威者試圖推翻一個水泥路障時同警方發生衝突,警方施放催淚彈,至少有四名示威者在衝突中受傷。

反對派發起的示威要求整個政府下台並進行政制改革。

這些抗議者大部分是泰國的中產階級和都市中的精英。他們指稱英祿的政府實際被英祿的哥哥,被罷黜的泰國前領導人他信控制。

示威者們還說,他信家族的金錢腐蝕了泰國的民主。

示威的領導人呼籲支持者在曼谷的數個地點舉行抗議遊行。

據信,反政府遊行的目的地包括政府總部,國會以及所有電視台。

示威遊行的領導者還號召曼谷市民把警察總部和警車包圍起來,「阻止他們傷害示威者」。

然而,英祿的政黨為泰黨在泰國的廣大農村地區仍非常受歡迎。

據報,支持政府的「紅衫軍」將在周六舉行大規模示威,抗議法院下令英祿下台的裁決,支持看守政府。

兩個對立群體在曼谷聚集令人們擔心會再次引發暴力。

自從反政府抗議去年11月開始以來,已有25人死於暴力。

圖片版權 Reuters Image caption 曼谷反政府示威者要求整個政府下台

(編譯/責編:李莉)