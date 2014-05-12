圖片版權 AP Image caption 菲律賓海警稱在被扣押的漁船上發現大量菲律賓法律規定不得捕獵的海龜。

菲律賓巴拉望省檢察官周一（5月12日）起訴9名上周被拘押的中國漁民，控罪是非法盜獵。

一同被扣押的另外2名漁民因未成年免遭起訴，將經由外交渠道遣返。

此前，中國外交部和中國駐菲使館曾與菲方交涉，要求立刻放人放船並對此事作出解釋。

據菲律賓媒體報道，巴拉望省檢察官羅德里格斯表示，中方拒絕為9名被告請辯護律師，因此菲律賓政府為他們提供律師，但遭被告拒絕。

被起訴的中國漁民稱他們被拘押時正在中國水域從事合法捕撈。

中國駐菲律賓使館曾派一名外交官前往巴拉望省探視被扣押漁民，並就這些漁民及早獲釋與菲方交涉。

法新社報道說，羅德里格斯拒絕了中國外交官提出就此事與他見面的請求。

5月6日，菲律賓軍警在中菲有島礁主權爭議的南中國海半月礁附近扣押了中國一艘漁船及船上11名漁民，稱他們在非法捕獵受菲律賓法律保護的海龜。

菲律賓官員說，在被扣中國漁船上發現500隻海龜。

如果對9名被告「非法盜獵珍稀、受保護和瀕危動物」的控罪成立，按菲律賓法律，最多可判入獄20年和高額罰款。

5月7日，中國外交部發言人華春瑩表示，中國對包括半月礁在內的南沙群島及其附近島嶼擁有無可爭辯的主權。

中國外交部還警告馬尼拉「停止繼續挑釁」，以免進一步損害兩國關係。

（編譯：郱書 / 責編：橫路）