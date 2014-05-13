歐洲法院：谷歌需尊重「要求刪除信息」權

圖片版權 Getty Image caption Google對歐洲法院裁決表示失望

歐盟法院裁定谷歌（Google）必須應網民不願自己某些資料顯示網上的意願，修改搜索結果。

一名西班牙男子不滿谷歌把他因無力繳付房貸而被迫拍賣房子的信息放在搜索結果，認為這樣侵犯了他的隱私，在歐洲法院提出訴訟。

歐洲法院在星期二（5月13日）裁定，谷歌搜尋結果中「無關係」和過時信息的鏈接（links）應該在有人提出要求下刪除。

谷歌對歐洲法院的裁決表示「失望」。該機構發言人說，「現在我們需要用時間衡量這裁決的影響。」

谷歌表示，他們沒有控制任何信息，只是提供在網上自由存在的資訊的鏈接。

谷歌以前曾表示，強制刪除信息相等於審查。

歐盟司法專員雷丁（Viviane Reding）在其臉書（Facebook）上表示，歡迎歐洲法院的裁決，「這是保護歐洲民眾個人信息的一次明顯勝利。」

雷丁形容這反映了把數字年代的信息保護從「石器時期」帶進當代電腦世界的需要。

歐盟委員會在2012年曾建議制定所謂「網上被遺忘權利」的法律。當時的提議包括要求搜索引擎修改結果，以符合歐盟保護個人信息方針。

在盧森堡的歐洲法院的裁決指出，假若有人認為網上的信息「不足夠、無關係或已過時」的話，他們有權要求把這些信息刪除。

互聯網供應商普遍的看法是，只會在有合理的理據下才會刪除信息。

BBC科技事務記者賽倫-瓊斯指出，這次裁決的意義重大，對任何人有意在網上發表他人信息的影響很大，「假若有人不喜歡網上一個關於自己的舊信息，將可以提出刪除這個信息的要求。」

不過，歐洲法院的裁決強調每個人均有控制自己的個人信息的權利，儘管法院了解公眾人物的信息關乎公眾利益這一點。

（編譯：葉珊 責編：羅玲）